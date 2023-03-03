"Аль-Наср" Роналду одержал сложнейшую победу над худшей командой лиги

В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле обыграл “Аль-Батин” со счетом 3:1.

На 17-й минуте счет открыл Ренцо Лопес. Хозяева отыгрались на 93-й минуте благодаря году Абдуррахмана Гариба. На 102-й минуте победный гол забил Мохаммед Аль-Фатиль. Еще через пару минут третий гол забил Мохаммед Маран.

Португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Аль-Наср”, набрав 46 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Батин” с 6 очками остался на последней, 16-й позиции.

“Аль-Наср” – “Аль-Батин” - 3:1 (0:1)

Голы: Лопес, 17 - 0:1, Гариб, 90+3 - 1:1, Аль-Фатиль, 90+12 - 2:1, Маран, 90+14 - 3:1

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Абдулла, 82), Маду, Аль-Авджами (Аль-Фатиль, 90), Конан, Луис Густаво, Аль-Наджи (Бушаль, 76), Аль-Хайбари (Аль-Сулайхим, 46), Роналду, Машарипов (Маран, 46), Гариб.

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