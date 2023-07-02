45-летний Буффон может поехать играть в Саудовскую Аравию

45-летний голкипер “Пармы” Джанлуиджи Буффон может покинуть Европу.

Как пишут СМИ, легенду мирового футбола зовут в Саудовскую Аравию.

У итальянца есть конкретное предложение от одного из клубов в этой стране. Буффону готовы платить 15 миллионов евро в год по трудовому договору, рассчитанному на два года.

На данный момент Буффон все еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.