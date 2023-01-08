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20 голов на троих: "Лорьян", "Реймс" и "Тулуза" одержали разгромные победы в Кубке Франции

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен

Завершились три матча 1/32 финала Кубка Франции. “Лорьян” выиграл у “Ля Шатеньере” со счетом 6:0, “Реймс” уничтожил “Лоон-Плаж” - 7:0, “Тулуза” разделалась с “Ланьоном” - 7:1.

“Ля Шатеньере” – “Лорьян” - 0:6 (0:2)
Голы: Коне, 43 (с пенальти) - 0:1, Катлин, 45 - 0:2, Аушиш, 51 - 0:3, Диарра, 54 - 0:4, Катлин, 61 - 0:5, Грбич, 77 - 0:6

“Лорьян”: Бартуш, Игор Силва, Матсима, Меите (Тальби, 62), Йонгва, Абержель (Буагар, 63), Диарра (Colas, 74), Понко, Аушиш, Коне (Грбич, 74), Катлин (Дукуре, 62).

“Лоон-Плаж” – “Реймс” - 0:7 (0:1)
Голы: Зенели, 45 - 0:1, Сирхейс, 54 - 0:2, Флип, 69 - 0:3, Аделин, 77 - 0:4, Аделин, 78 - 0:5, Гитан, 89 - 0:6, Сирхейс, 90 - 0:7

“Реймс”: Диуф, Бюси, Абдельхамид (Флип, 60), Гравийон, Локо, Зенели (Агбаду, 60), Гитан, Каюсте (Аделин, 70), Думбия, ван Берген (Коберле, 70), Хольм (Сирхейс, 46).

“Ланьон” – “Тулуза” - 1:7 (1:3)
Голы: Скюття, 12 - 0:1, Беграуи, 32 - 0:2, Хауг, 36 (автогол) - 1:2, Даллинга, 39 - 1:3, Бирманчевич, 57 - 1:4, Буавилье, 66 (автогол) - 1:5, Даллинга, 75 - 1:6, Спирингс, 81 - 1:7

“Тулуза”: Хауг, Каманси (Мависса Элеби, 76), Николайсен (Руо, 62), Коста, Занден, Деягере (ван ден Бомен, 63), Скюття, Цингарас (Спирингс, 62), Бирманчевич, Даллинга (Онаиву, 76), Беграуи.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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