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"Наполи" одержал уверенную гостевую победу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на выезде обыграл генуэзскую “Сампдорию” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Виктора Осимхена и Элифа Эзмаза. Стоит отметить, что хозяева больше тайма играли вдесятером из-за удаления Томаса Ринкона.

“Наполи”, набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 9 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Сампдория” – “Наполи” - 0:2 (0:1)
Голы: Осимхен, 19 - 0:1, Элмаз, 82 (с пенальти) - 0:2

“Сампдория”: Аудеро, Нюйтинк, Мурильо (Дзаноли, 46), Мурру, Ауджелло, Лерис, Ринкон, Верре (Вильяр, 54), Роналду Виейра (Паолетти, 83), Габбьядини (Джуричич, 46), Ламмерс (Монтеваго, 83).

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ (Ррахмани, 46), Мариу Руй, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 66), Элмаз (Распадори, 87), Политано (Лосано, 63), Осимхен, Кварацхелия (Зелиньски, 63).

Удаление: Ринкон (38).

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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