"Реал" нацелился на ветерана "Интера"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к боснийскому нападающему миланского “Интера” Эдину Джеко, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “Реала” босниец может стать дублером основного форварда команды Карима Бензема, который нередко получает травмы.

В нынешнем сезоне 36-летний Джеко провел за “Интер” 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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