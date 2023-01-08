"Арсенал" сделал предложение по форварду "Атлетико"

Лондонский “Арсенал” ведет переговоры о переходе португальского нападающего мадридского “Атлетико” Жоау Феликса, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб предложил за полугодовую аренду форварда 5,6 миллионов евро с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро. Пока неизвестно, согласятся ли испанцы на такое предложение. Ранее сообщалось, что мадридцы оценивают португальца в 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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