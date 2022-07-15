Скончался легендарный футболист и тренер "Спартака"

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Скончался легендарный футболист и тренер "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Бывший футболист и тренер "Спартака" Георгий Ярцев в возрасте 74 лет, сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, трагедия произошла из-за острой сердечной недостаточности.

Ярцев в бытность футболистом выступал за "Спартак" (Кострома), "Искру", ЦСКА, вновь "Искру", "Гомсельмаш", вновь "Спартак" (Кострома), "Спартак" (Москва), "Локомотив" и "Москвич". После завершения карьеры футболиста стал тренером и работал со "Спартаком", "Динамо", "Ротором", сборной России, "Торпедо" и "Милсами".

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист "Спартака" Александр Козлов. | https://dailysports.net
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