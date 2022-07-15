"Шахтёр" будет проводить домашние матчи ЛЧ в Польше

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"Шахтёр" будет проводить домашние матчи ЛЧ в Польше

Фото: твиттер Андрея Пятова/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтёр" будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Варшаве, на стадионе местной "Легии".

Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Он напомнил, что пока команда не может проводить домашние матчи еврокубков на Украине, поэтому было принято решение сыграть матчи группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.

"Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошёл нам навстречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтёра" и "Легии", поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтёру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", - сказал он.

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