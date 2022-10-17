"Фламенго" может купить бразильца из "Шахтера"
Фото: инстаграм Майкона/Автор неизвестен
"Фламенго" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Майкону, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", сообщает ofutebolero.
По сведениям источника, бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека в январе. Арендное соглашение игрока с "тимау" истекает 31 декабря, поэтому он может сменить клуб.
В нынешнем сезоне 25-летний Майкон провел за "Коринтианс" 21 матч и забил два гола. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13