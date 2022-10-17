"Фламенго" может купить бразильца из "Шахтера"

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"Фламенго" может купить бразильца из "Шахтера"

Фото: инстаграм Майкона/Автор неизвестен

"Фламенго" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Майкону, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", сообщает ofutebolero.

По сведениям источника, бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека в январе. Арендное соглашение игрока с "тимау" истекает 31 декабря, поэтому он может сменить клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Майкон провел за "Коринтианс" 21 матч и забил два гола. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2025 года.

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