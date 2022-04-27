Ахметов близок к уходу из ЦСКА

Фото: твиттер Ильзата Ахметова/Автор неизвестен

Московский ЦСКА, скорее всего, расстанется с полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщает Sport24.

По сведениям источника, руководство "армейцев" не планирует продлевать с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний Ахметов провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Не пропустите: "Наполи" может переманить тренера "Шахтера".- | http://soccernews.ru