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Звездного форварда ПСЖ зовут в российский клуб

Новости футбола Сегодня, 05:04
Звездного форварда ПСЖ зовут в российский клуб Фото: твиттер ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Уго Экитике все еще может сменить команду в ближайшее время.

По информации журналиста Бен Джейкобса, несмотря на то, что летнее трансферное окно уже закрыто в некоторых европейских лигах, молодой талант все еще имеет возможность перейти в новую команду.

Как известно, во время летнего трансферного окна услугами футболиста активно интересовался Айнтрахт, который предлагал за Экитике 35 миллионов евро. К сожалению для немцев, они не успели достичь соглашения до окончания трансферного окна в Бундеслиге.

Теперь же, по информации инсайдера, есть серьезная заинтересованность в футболисте со стороны российского Зенита. По его данным, чемпион России готов заплатить за нападающего около 40 миллионов евро.

Кроме того, у Экитике есть возможность перебраться в английские "Кристал Пэлас" и "Вест Хэме". Сам футболист ранее не скрывал, что хотел бы перебраться в один из английских клубов на правах аренды. В то же время парижане пока не торопятся отпускать игрока.

21-летний Экитике провел всего восемь минут в нынешнем сезоне Лиги 1.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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