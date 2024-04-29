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Джадд Трамп – Джек Джонс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Джадд Трамп - Джек Джонс прогноз Фото: https://www.eurosport.com/ Автор неизвестен
Джадд Трамп Джадд Трамп
World Snooker Championship 2024 Вчера, 05:00 Джадд Трамп - Джек Джонс
Шеффилд, Crucible Theatre
Джек Джонс Джек Джонс
Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.61
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В четвертьфинале чемпионата мира по снукеру свою встречу 30 апреля начнут Джадд Трамп – Джек Джонс. Аргументированный прогноз на этот матч подготовили эксперты Dailysports.

Джадд Трамп

Долгое время Джадд Трамп считался, молодым, сильным и амбициозным снукеристом, сейчас ему 34 года, он занимает вторую строчку в рейтинге. Стать чемпионом мира «туз» сумел в 2019-м году, а в 2021-м заслуженно стал членом Зала Славы снукера.

В этом году Трамп выглядит очень хорошо, так как успел выиграть два престижных рейтинговых турнира. По мнению букмекеров, он является вторым претендентом на победу на чемпионате мира, после Ронни Ронни О'Салливана. Пока проблем нет, иранца Аюри удалось обыграть со счетом 10:5, а Тома Форда 13:7, да и следующий соперник не выглядит устрашающе.

Джек Джонс

Для Джонса выход в четвертьфинал немалое достижение, ведь он начинал с квалификации, где одолел земляка Кларка – 10:6 и китайца Чжоу – 10:4. В основной сетке удалось пройти еще двух китайцев Анда Чжана – 10:4, а также Цзяхуэя – 13:9. Этот сезон Джонс провел без грандиозных успехов, хотя раз играл в финале.

Снукерист занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге, ему 30 лет, шансов пройти в полуфинал крайне мало. Джонс признал, что Трамп один из лучших игроков в снукер мира прямо сейчас, но ему нечего терять в данном противостоянии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Статистика свидетельствует о том, что соперники пересекались пять раз, в четырех случаях выиграл Трамп.
  • На счету Трампа 9 побед в 10 последних встречах.
  • Джонс тоже в хорошей форме, 11 побед 13 противостояниях.

Джадд Трамп – Джек Джонс Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры вообще не верят в интригу, так как считают Трампа большим фаворитом. Как-то спорить здесь сложно, Джонс выглядит скромнее, но все-таки навязать борьбу может. Рискнем поставить здесь на тотал больше 19,5 фреймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.61
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