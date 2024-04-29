Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч П1(-6) Коэф.: 1.66 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Продолжаем освещать престижный женский теннисный турнир в Мадриде, на этот раз поговорим о противостоянии Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя, спортсменки сыграют 30 апреля. Прогноз на встречу упомянутых теннисисток подготовили эксперты Dailysports.

Ига Свентек

Не всегда первая ракетка является лучшей в мире, но это не случай с Игой Свентек. Полька очень хороша на всех покрытиях, в некоторых матчах кажется, что она играет со слабыми любителями, а не профи из топ-50. Очень сильно играет спортсменка в Мадриде, надо увидеть результаты, чтоб все понять: Ван – 6:1, 6:4, Кырстя – 6:1, 6:1, Соррибес-Тормо – 6:1, 6:0, только в одном из шести сыгранных сетов, Свентек отдала больше одного гейма.

Считанные спортсменки способны становить польку, которой 22 года, но она является главным фаворитом турнира.

Беатрис Хаддад Майя

Бразильянку знают теннисные фанаты, ей 27 лет, она занимает солидное 14-е место в мировом рейтинге. Хаддад Майя слабо проводит этот сезон, лучшим ее результатом был полуфинал в Абу-Даби, там она уступила только в третьем решающем сете на тай-брейке Касаткиной.

Пока хорошо складывается турнир в Мадриде, три победы без проигранных сетов, причем соперницы были неплохие: Сара Эррани – 6:3, 6:2, Эмма Наварро – 6:4, 6:4, Мария Саккари – 6:4, 6:4. Последняя соперница и вовсе представитель топ-10, что должно придать уверенности латиноамериканской спортсменке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперницы пересекались трижды пока счет 2:1 в пользу польки, единственная встреча на грунте состоялась в прошлом году, в полуфиналеRolandGarros, тогда Свентек выиграла 6:2, 7:6.

В этом сезоне Свентек на грунте выиграла 5 игр из 6.

У Хаддад Майи 4 победы в пяти грунтовых встречах.

Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя Прогноз

Казалось бы, Свентек играет против соперницы из топ-20, а на нее и дальше дают символический коэффициент на победу. Бразильянке будет очень сложно дать бой первой ракетке мира, с этим мы абсолютно согласны. Рискнем поставить на успех польки с форой -6 геймов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram