Скандал в Ливерпуле раскрыт: стало известно, что Салах сказал Клоппу
Во время матча Ливерпуль - Вест Хэм произошел инцидент между Мохамедом Салахом и Юргеном Клоппом, который вызвал бурное обсуждение. Профессиональный читатель по губам Джон Кэссиди попытался разобраться в том, что произошло между ними.
На видео видно, как Клопп протянул руку для рукопожатия, но Салах лишь слабо хлопнул его по руке, сказав: "Я ничего не могу с этим поделать, ничего". Затем Клопп пошел к нему и что-то сказал, вызвав реакцию футболиста: "Я получу красную карточку через семь лет службы, через семь лет!"
После этого ситуация стала предметом обсуждения в свете возможного ухода Салаха из Ливерпуля. Спекуляции возрастают на фоне интереса команд саудовской Профессиональной лиги к футболисту, хотя "красные" планируют оставить его как минимум еще на один сезон.