Скандал в Ливерпуле раскрыт: стало известно, что Салах сказал Клоппу

Во время матча Ливерпуль - Вест Хэм произошел инцидент между Мохамедом Салахом и Юргеном Клоппом, который вызвал бурное обсуждение. Профессиональный читатель по губам Джон Кэссиди попытался разобраться в том, что произошло между ними.

Quien mierda se cree que es el pelotudo de Salah para basurear al Jurgen Klopp loco lo quiero ir a buscar a las piramides pic.twitter.com/imPS5Eo5C6 — Soy Del Dortmund (@SoyDelDortmund) April 28, 2024

На видео видно, как Клопп протянул руку для рукопожатия, но Салах лишь слабо хлопнул его по руке, сказав: "Я ничего не могу с этим поделать, ничего". Затем Клопп пошел к нему и что-то сказал, вызвав реакцию футболиста: "Я получу красную карточку через семь лет службы, через семь лет!"

Un poco de respeto a Klopp

Sin Klopp, Salah no existe

pic.twitter.com/31jsyMsbti — HugoDerBayern (@hugoderbayern) April 27, 2024

Mo Salah and Jurgen Klopp



How the fight started. Who was in the wrong 😑 and why? pic.twitter.com/EfPdslClLv — Professor Hamza Treble champion (@mancityhardcore) April 27, 2024

После этого ситуация стала предметом обсуждения в свете возможного ухода Салаха из Ливерпуля. Спекуляции возрастают на фоне интереса команд саудовской Профессиональной лиги к футболисту, хотя "красные" планируют оставить его как минимум еще на один сезон.