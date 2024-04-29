Синнер без особых проблем пробился в четвертьфинал грунтового Мастерса в Мадриде

Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает уверенно шагать по турнирной сетке престижного турнира на грунте серии АТР Мастерс в испанском Мадриде. Второй номер посева добыл убедительную победу над Павлом Котовым и вышел в четвертьфинал турнира.

В первой партии итальянец не отметился привычно сильной игрой на свое подаче, однако не дал сопернику ни разу защитить свою. Решающей во втором сете стала подача Котова при счете 5:6 в пользу соперника. Павел отыграл три матч-бола, но перевести игру на тай-брэйк не сумел.

АТР Мастерс. Мадрид. Грунт. 4-й круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Павел Котов (52) — 6:2, 7:5.

Отметим, что у Синнера исторически не складывалось в Мадриде и он впервые пробился в стадию четвертьфинала. Соперником итальянца станет победитель пары Флавио Коболли — Карен Хачанов. Добавим, что ни на одном из турниров в текущем сезоне Янник не вылетал раньше полуфинала. К слову, на грунте Синнер побеждал всего один раз — в 2022 на турнире АТР 250 в Хорватии.