Зинченко может вернуться на поле раньше, чем планировалось

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может восстановиться после травмы раньше, чем ожидали в клубе.

Как пишет журналист Pres Brown, игрок сборной Украины попал в расширенный состав “канониров” на сегодняшний матч против “Саутгемптона” в АПЛ.

Сам футболист уже заявил, что очень хочет принять участие в сегодняшней игре.

В то же время наставник “Арсенала” Микель Артета вчера заявил, что украинцу слишком рано возвращаться к игре после травмы.