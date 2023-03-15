Вслед за Россией: Беларусь могут отстранить от Евро-2024

Свыше ста депутатов Европарламента подписали совместное письмо, в котором требуют отстранить сборную Беларуси от квалификации на Евро-2024.

Это связано с тем, что Беларусь поддерживает дружественные отношения с Россией, что не устраивает европейцев.

Депутаты уверены, что участие Беларуси в турнире может быть использовано Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы показать, что он хорошо принят в международном сообществе.

Однако, это может оскорбить жителей Украины, белорусов, которые были вынуждены бежать с родины, и тех, кто остался в Беларуси и живет в страхе.

Письмо было адресовано президенту УЕФА Александеру Чеферину.