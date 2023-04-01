В "Тоттенхэме" назвали имена вероятного нового наставника команды

"Тоттенхэм" уже выбрал кандидатов на пост главного тренера после увольнения Антонио Конте.

Согласно сообщению Evening Standard, в список попали наставник ПСЖ Кристоф Галтье и Юлиан Нагельсман, уволенный из "Баварии".

Также рассматривается вариант с возвращением в команду Маурисио Почеттино, который уже работал в "Тоттенхэме".

Еще одним вариантом остается бывший наставник сборной Испании Луис Энрике.