В "Челси" жалеют об увольнении Тухеля

Руководство "Челси" сожалеет об увольнении Томаса Тухеля.

Как пишет Daily Mail, боссы клуба думают, что они сделали ошибку, отправляя немецкого специалиста в отставку по ходу текущего сезона.

Напомним, что тренера уволили после прихода новых владельцев в клуб. Сейчас же они думают, что могли бы оставить его до конца сезона, а затем уже искать замену.

В настоящее время команду возглавляет Фрэнк Лэмпард, который пробудет в должности до конца сезона-2022/23.

По итогам 36 туров английской Премьер-лиги "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице с 40 очками.