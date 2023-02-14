Уэйн Руни заинтересован в том, чтобы возглавить клуб АПЛ

Наставник американского “Ди-Си Юнайтед” Уэйн Руни хочет вернуться в Англию.

Как пишет talkSPORT, известный английский наставник хочет возглавить “Саутгемптон”, который по ходу этого сезона уже уволил двух специалистов.

Известно, что сейчас “святые” ведут переговоры с бывшим наставником “Лидса” Джесси Маршем.

После 22 туров “Саутгемптон" идет на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.