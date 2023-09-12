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У игрока Манчестер Сити Матео Ковачича подозрение на травму спины

Новости футбола Сегодня, 15:41
У игрока Манчестер Сити Матео Ковачича подозрение на травму спины Фото: https://www.instagram.com/mateokovacic8/

У полузащитника Манчестер Сити Матео Ковачича подозрение на травму спины сообщает Jutarnji list.

Эти подозрения возникли после того, как хорват пропустил матчи своей сборной. Ковачич не смог сыграть в отборочных матчах Хорватии к Евро-2024 против Латвии и Армении из-за проблем с мышцами. 29-летний футболист должен пройти МРТ в клубе, после чего будет принято решение. Теперь возможен вариант, что хорват пропустит десять дней или больше.

Таким образом, Матео Ковачич предположительно пропустит следующий матч Манчестер Сити в АПЛ. Команда Гвардиолы должна встретиться с Вест Хэм Юнайтед.

Напомним, что в Ман Сити Ковачич перешел из Челси летом 2023 года. Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне он провел шесть поединков по Манчестеру Сити, результативными действиями не отмечался.

Предыдущим клубом Ковачича был Челси. Он присоединился к состоянию Синих в 2018 году на правах аренды, а в 2019 году подписал полноценный контракт на пять лет. За свой период в Лондоне одержал победу в Лиге Европы, Лиге Чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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