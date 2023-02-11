Турецкий клуб снялся с чемпионата из-за землетрясения

Турецкий клуб “Хатайспор” не будет доигрывать текущий розыгрыш национального первенства.

Такое решение приняли боссы клуба после разрушительного землетрясения в Турции.

Отметим, что по итогам 21-го тура “Хатайспор” располагается на 14-й позиции в чемпионате.

Ранее СМИ писали, что также с чемпионата может сняться “Газиантеп”.

Регионы, где расположены оба клуба, пострадали при землетрясении больше всего.