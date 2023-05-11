Тренер сборной Аргентины назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, назвал лучшего игрока сезона.

По словам специалиста, лично он бы вручил “Золотой мяч” по итогам минувшего года своему подопечному Лионелю Месси.

“Я бы отдал ”Золотой мяч" Месси. Но мы увидим, кому в итоге эта награда достанется. В этом сезоне Эрлинг Холланд показывает невероятную игру и побил много рекордов", - отметил он.

Месси получал награду уже семь раз.

В конце 2022 года он стал чемпионом мира на мундиале в Катаре