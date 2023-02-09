Трансфер полузащитника киевского "Динамо" в турецкий клуб сорвался из-за землетрясения

Полузащитник киевского “Динамо" Александр Андриевский не перейдет в турецкий ”Хатайспор".

Переход украинского футболиста сорвался из-за разрушительного землетрясения в Турции.

Отметим, что провинция Хатай, где базируется “Хатайспор”, оказалась в эпицентре событий.

В данный момент в клубе не думают о подписании новых футболистов.

Отметим, что Андриевский в текущем сезоне сыграл 11 матчей.