Стало известно, когда Беларусь могут отстранить от квалификации Евро-2024

Сборная Беларуси может быть отстранена от участия в квалификации Евро-2024 из-за нарушения прав человека.

Исполнительный комитет УЕФА обсудит этот вопрос 4 апреля по просьбе более 100 депутатов Европарламента.

Напомним, что сейчас белорусские команды не могут проводить домашние матчи в родных городах, кроме того УЕФА отделил их от украинских клубов в еврокубках.

При этом местные коллективы по-прежнему могут участвовать в международных турнирах.