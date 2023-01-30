Стали известны первые слова Дани Алвеса из тюрьмы

Родственники бразильского защитника Дани Алвеса рассказали о том, что футболист передал испанским журналистам из тюрьмы.

Напомним, что легенду мирового футбола подозревают в изнасиловании.

“Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Мне пришлось пройти очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Но я ничего не боюсь”, — сказал он.

Если вину Дани Алвеса докажут, то ему грозит от четырёх до 12 лет.