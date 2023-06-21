Сборная Шотландии показала лучший в истории старт в отборе на Евро

Сборная Шотландии приятно удивляет в отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года.

Вчера скоты добыли четвертую победу подряд, обыграв Грузию со счетом 2:0.

Старт нынешнего отбора на европейское первенство стал лучшим в истории шотландских отборочных кампаний.

Сейчас подопечные Стивена Кларка лидируют в группе, опережая ближайшего соперника на восемь баллов.

Следующий матч Шотландцы проведут на Кипре в сентябре.