"Рома" продлила контракт с форвардом, который не забил ни гола

Итальянский форвард Андреа Белотти продолжит выступать за римскую “Рому”.

Вчера он подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года.

Напомним, что римский клуб подписал футболиста на правах свободного агента по схеме 1+2 в прошлом году.

В 31 матче Серии А Белотти не смог забить ни одного гола, при этом он забил три гола в Лиге Европы и один гол в Кубке Италии.