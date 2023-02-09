"Реал" готов купить бразильца из российского "Зенита" за 40 миллионов

Защитник “Зенита” Роберт Ренан может стать игроком “Реала”.

Как пишет Jovem Pan Esportes, предложение о трансфере 19-летнего бразильца “сливочные” собираются сделать после клубного чемпионата мира.

Ожидается, что за игрока “Реал" готов заплатить 40 миллионов евро.

Контракт молодого бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Известно, что скауты “Реала” следят за нимна Кубке Америки для футболистов до 20 лет.