Появились детали контракта Беллингема с "Реалом"

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем в шаге от перехода в мадридский “Реал”.

Как пишет Cadena SER, его контракт будет включать в себя пункт об отступных в размере миллиарда евро, а срок его действия составит шесть лет.

В настоящее время испанский клуб находится на заключительной стадии переговоров.

Ожидается, что за 19-летнего англичанина “Реал” заплатит 100-120 миллионов евро.