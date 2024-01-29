Очень трогательно. Легенда мексиканского футбола разрыдался на презентации в родном клубе

Легенда сборной Мексики Чичарито Эрнандес вчера был официально представлен в качестве нового футболиста Чивас Гвадалахара.

Болельщики очень тепло приняли Чичарито и посвятили ему большой баннер.

Глядя на то, как его встретили, 35-летний форвард не смог сдержать слез и разрыдался.

Javier ‘Chicharito’ Hernández was brought to tears after being welcomed by the fans of his boyhood club @Chivas 🥺👋 pic.twitter.com/XEKyNWeuSE — 433 (@433) January 28, 2024

Чичарито – воспитанник Чивас Гвадалахара. Он дебютировал за родной клуб в 2006 году, а летом 2010 года перешел в Манчестер Юнайтед. После этого он также играл за Реал Мадрид, Вест Хэм, Байер, Севилью, а последним клубом Чичарито был Лос-Анджелес Гэлакси.

За сборную Мексики Чичарито сыграл 109 матчей и забил 52 гола.