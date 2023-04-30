Не только Месси: в "Барселоне" анонсируют громкие трансферы

Спортивный директор “Барселоны” Матеу Алемани заявил о громких трансферах каталонского клуба во время летнего трансферного окна.

По его словам, в команде, среди всего прочего, ожидают возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Функционер отметил, пока переговоры находятся не на последней стадии.

Напомним, что подопечные Хави занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 32 туров, имея в активе 79 баллов.