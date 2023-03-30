Названо топ-4 самых дорогих футболиста в мире

По данным портала Transfermarkt, нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире на текущий момент.

Его трансферная стоимость составляет € 180 млн.

На втором месте находится Эрлинг Холанд из “Манчестер Сити” - € 170 млн, а на третьем и четвертом местах – Винисиус Жуниор из “Реала” и Джуд Беллингем из “Боруссии” - их оценили в € 120 млн каждого.