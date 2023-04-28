“Металлист” – “Динамо” – 1:3 (видеообзор)

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на выезде обыграло харьковский “Металлист” со счетом 3:1. Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе “Авангард”.

Победу киевлянам принесли голы Александра Сироты, Владислава Ваната и Константина Вивчаренко. У номинальных хозяев отличился Максим Прядун. Стоит отметить, что харьковчане практически весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Юрия Романюка.

“Динамо”, набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Металлист” – “Динамо” – 1:3 (0:0)

Голы: Сирота, 70 - 0:1, Ванат, 76 - 0:2, Прядун, 81 - 1:2, Вивчаренко, 90+1 - 1:3

Удаление: Романюк, 48

"Металлист": Ермолов, Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов. Ралюченко, Демченко, Чайковский (Бойчук, 46, Наумец, 72), Панасенко (Багачанский, 60), Прядун.

“Динамо”: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамирес, 78), Андриевский, Тымчик, Дячук (Попов, 78), Буяльский, Сирота, Бенито (Диалло, 78), Волошин (Кабаев, 46).

Видеообзор матча

Не пропустите: "Шахтер" одержал волевую победу в УПЛ.