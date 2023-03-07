Мбаппе подарил свою знаковую футболку игроку "Нанта", у которого умерла дочь

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе подарил свою футболку игроку “Нанта” Игнатиусу Ганаго, у которого недавно скончалась дочь.

Как сообщает Goal, речь идет о футболке, в которой Мбаппе установил рекорд результативности в составе парижан.

Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Франции с “Нантом” (4:2), когда француз забил 201-й гол в своём 247-м матче за клуб.

В этом розыгрыше Лиги 1 у Мбаппе 18 голов в 22 матчах.