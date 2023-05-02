"Манчестер Юнайтед" планирует избавиться от двух игроков

Защитники “Манчестер Юнайтед” Алекс Теллес и Эрик Байи летом будут искать новый клуб.

Как пишет источник, после возвращения из аренд игроки будут выставлены на трансфер.

Теллес в настоящее время играет за “Севилью” в чемпионате Испании и принял участие в 32 матчах, а Байи играет за “Марсель” во французской Лиге 1, где провел 20 матчей.