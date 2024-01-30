Мали вышел в четвертьфинал Кубка Африки после победы над Буркина-Фасо

Сборные Мали и Буркина-Фасо встречались в 1/8 финала Кубка африканских наций.

В первом тайме номинальные хозяева владели внушительным игровым преимуществом, заслуженно уйдя в раздевалку в статусе ведущей команды. На 3-й минуте защитник Байера Эдмон Тапсоба срезал мяч в ворота своей команды. До перерыва Мали был ближе ко второму голу, чем Буркина-Фасо к первому.

В самом начале второй половины встрече положение дел для буркинийцев еще ухудшилось. Лассин Синайоко после передачи Амари Траоре удвоил преимущество малийцев.

Но к чести Буркина-Фасо, команда не собиралась складывать оружие. Ближе к часу игрового времени Бертран Траоре реализовал пенальти и возродил интригу в матче. 11-метровый был назначен за игру рукой Бубакара Куяте в штрафной площадке своей команды. Но на камбэк команду не хватило.

В следующей стадии Мали сыграет против Кот-д'Ивуара. Встреча состоится 3 февраля.

КАН, 1/8 финала

Мали - Буркина-Фасо - 2:1

Голы: Тапсоба, автогол, 3, Синайоко, 47 - Б. Траоре, 57