Ключевой игрок "Ромы" может сменить клуб
Новости футбола Сегодня, 05:47
Фото: твиттер Ромы
Будущее нападающего "Ромы" Пауло Дибалы в итальянской Серии А остается туманным.
По информации Tuttosport, игрок рассматривает вариант ухода из римской команды, если ее нынешний тренер Жозе Моуринью останется на должности.
Кроме того, Дибала может сменить клуб, если "Рома" не сможет выйти в Лигу чемпионов.
Отмечалось, что в услугах игрока заинтересован "Интер". В его контракте с "Ромой" сумма отступных в размере 12 миллионов евро.
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