Канте может продолжить карьеру в другом английском клубе

Полузащитник “Челси” Н'Голо Канте близок к переходу в “Ливерпуль”.

Как пишет ElNacional, трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

На покупке француза настаивает главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп. Тренер считает, что защитник идеально вписался бы в команду.

Кроме того, игрок сборной Франции может перейти в “Ливерпуль” на правах свободного агента, так как его контракт истекает летом.