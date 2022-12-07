Главный тренер сборной Португалии назвал "неидеальной" победу 6:1 на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, почему не на максимум доволен после победы своей команды в игре 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).

По словам специалиста, его команда пропустила ненужный гол.

"Неидеальный, но очень хороший вечер. Меня порадовали отношение к делу, сосредоточенность на протяжении всей игры. Мы прекрасно понимали, как противодействовать тактике Швейцарии.

Но мы пропустили такой гол, который не должны пропускать, но мы сделали выводы и дальше будем прибавлять", - сказал он.