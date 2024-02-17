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Главный тренер Баварии Мюнхен может возглавить клуб Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 02:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Главный тренер Баварии Мюнхен может возглавить клуб Премьер-лиги Фото с сайта sabcsport.com/Автор неизвестен

Главного тренера Баварии Мюнхен Томаса Тухеля связывают с переходом в английский Вест Хэм, в случае, если «молоты» все-таки решат уволить Давида Мойеса, а немецкий клуб решит освободить специалиста от обязанностей, сообщает Sportslens.

Тухель все еще находится в составе немецкого клуба, но отставание от Байер Леверкузена составляет пять очков, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов они проиграли Лацио. Также и в Вест Хэме, вероятность отставки Давида Моейса значительно увеличилась после разгромного поражения Арсеналу (0:6).

Ранее Мойес сумел вывести Вест Хэм на восьмое место в таблице Премьер-лиги, а также выиграл Лигу конференций УЕФА в прошлом сезоне, но в этом календарном году он не выиграл ни в одном матче.

В результате, если форма не изменится, существует вероятность, что Мойес может просто уйти по окончанию своего контракта в конце сезона. К тому времени Тухель вполне мог бы быть также освобожден от своих обязанностей, особенно если Бавария не догонит Леверкузен в борьбе за титул Бундеслиги.

Отметим, что последняя победа Вест Хэма была одержана именно над Арсеналом, 28 декабря, когда они уехали с «Эмирейтс», а на табло был счёт 2:0. С тех пор они трижды сыграли вничью и дважды проиграли. Также команду Мойеса выбила из Кубка Англии команда Чемпионшипа Бристоль Сити.

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