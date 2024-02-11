Тотальное уничтожение. Арсенал деклассировал Вест Хэм, забив шесть безответных мячей

Арсенал противостоял Вест Хэму на его поле в поединке 24-го тура Премьер-лиги.

Начало встречи не предвещало катастрофы для Молотобойцев. Канониры не могли создать ничего опасного у ворот хозяев примерно до середины первого тайма. Первым тревожным звоночком стал опасный удар Троссара, с которым справился Ареола.

Отрезок с 32-й по 45-ю минуты стал настоящим кошмаром для Вест Хэма. Вначале Салиба замкнул подачу Райса с углового и вывел Канониров вперед. Спустя несколько минут красно-белые получили право пробить пенальти за фол Ареола: приговор уверенно реализовал Сака.

До ухода на перерыв мяч еще дважды побывал в воротах Хаммерс. Габриэл и Троссар убили всяческую интригу в матче, превратив второй тайм в формальность.

Разуверились в своей команде и местные болельщики, которые начали массово покидать стадион в перерыве, оставив множество свободных мест на трибунах “Лондона”.

Во второй половине игры Арсенал действовал в спокойном ключе, излучая уверенность, и забил еще дважды. Сака оформил дубль, сделав счет просто уничижительным для Молотобойцев.

А добил свою бывшую команду великолепным дальним ударом Райс. Что примечательно, Деклан не стал праздновать гол в ворота Хаммерс, за которых сыграл 245 матчей до переезда на Эмирейтс.

Арсенал с 52 очками занимает третью строчку в таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на два балла. Вест Хэм на восьмой позиции.

АПЛ, 24-й тур

Вест Хэм - Арсенал - 0:6

Голы: Салиба, 32, Сака, 41, с пенальти, 63, Габриэл, 44, Троссар, 45+2, Райс, 66