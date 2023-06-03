Гетце определился с тем, где продолжит карьеру

Звездный немецкий хавбек Марио Гетце принял новое предложение “Айнтрахта”.

Как сообщили на сайте клуба, футболист подписал новый контракт до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Гетце принял участие в 45 матчах, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.

Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона "Айнтрахт" занял седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.