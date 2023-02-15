Футболиста "Хайтаспора" до сих пор не нашли под завалами в Турции

В Турции продолжаются поиски футболиста “Хайтаспора” Кристиана Атсу, который находится под завалами.

Агент игрока Нана Сечере завил, что спортсмена не могут найти девятые сутки.

В Европе Атсу играл в составе “Челси”, “Ньюкасла”, “Эвертона” и других клубов.

В результате страшных землетрясений в Сирии и Турции погибли десятки тысяч человек, разборы завалов продолжаются до сих пор.