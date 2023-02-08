Французский "Монпелье" уволил второго тренера за сезон

“Монпелье” уволил главного тренера команды Ромена Пито.

Как сообщили на сайте клуба, также было решено уволить его помощников Паскаля Байя и Фредерика Менди.

Причиной увольнения стали плохие результаты “Монпелье” в чемпионате, где команда идет на 14-м месте.

45-летний Пито был назначен исполняющим обязанности главного тренера осенью прошлого года, когда клуб уволил Оливье Далль'Ольо.

После этого ему предложили полноценный контракт до конца сезона.