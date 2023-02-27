Фанаты "Сьона" сожгли футболку Балотелли (фото)

Фанаты “Сьона” необычным образом решили показать свое недовольны игрой форварда команды Марио Балотелли.

По информации Blick Sport, во время матча 22-го тура чемпионата Швейцарии против “Санкт-Галлена” (0:4) болельщики разместили на своем секторе баннер со словами: “Потей или уходи”.

Когда матч завершился, фанаты повесили горящую футболку Балотелли на ограждение.

Отметим, что последний раз итальянец забивал за свой клуб с игры в октябре прошлого года.