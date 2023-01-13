Фанаты "Челси" скандировали имя Тухеля во время матча с "Фулхэмом"

Фанаты “Челси” скандировали кричалки в честь бывшего наставника команды Томаса Тухеля во время матча с “Фулхэмом” (1:2) в АПЛ.

Таким образом болельщики хотят намекнуть на то, что их все устраивало под руководством немецкого специалиста.

Интересно, что аналогичные кричалки фанаты скандировали и во время прошлого матча с “Манчестер Сити”.

Как известно, в прошлом году “Челси” продали за 4,25 миллиарда фунтов, после чего Тухеля уволили, а вместо него назначили Грэма Поттера.

Под руководством нового тренера “синие” идут на 10-м месте в таблице УПЛ.