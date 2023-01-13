Экс-игрок "Марселя", "Днепра" и "Черноморца" завершил карьеру

Известный бразильский футболист Лео Матос объявил о завершении карьеры.

36-летний бразилец с октября 2020 года выступал за “Васко да Гама” и этой зимой у него закончился срок действия контракта.

Как пишет бразильская пресса, Лео Матос может остаться работать в структуре бразильского клуба.

За свою профессиональную карьеру бразилец поиграл за “Черноморец”, “Днепр”, “Марсель”, “Фламенго”, “Парану”, “Фигейренсе”, “ПАОК” и “Васко да Гама”.