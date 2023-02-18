Экс-футболиста "Челси" Атсу нашли мертвым под завалами в Турции

Полузащитник “Хатайспора” Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции.

Об этом сообщил его агент Мурат Узунмехмет.

“Тело Атсу нашли под завалами. Также был найден его телефон. Сейчас из-под завалов извлекают и другие предметы”, – отметил он.

Напомним, что Атсу оказался под завалами в результате мощного землетрясения.

За турецкий клуб он играл с начала этого сезона. С 2013 по 2017 год он числился в системе “Челси”.