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“Динамо” – “Ингулец” – 0:2 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 16:03
Фото: инстаграм "Ингульца"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ингульца"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на своем поле проиграло “Ингульцу” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Александра Козака и Владимира Одарюка.

“Ингулец”, набрав 16 очков, покинул зону вылета и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Динамо” с 30 очками осталась на третьей позиции.

“Динамо” – “Ингулец” – 0:2 (0:1)
Голы: Козак, 12 - 0:1, Одарюк, 44 - 0:2

“Динамо”: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86), Буяльский, Н.Волошин (Царенко, 46), Кабаев (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70).

“Ингулец”: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев (Мельничук, 51), Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 87).

Видеообзор матча

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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